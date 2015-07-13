الداخلية التونسية: لم نتأكد من وجود تنظيم الدولة في البلاد

إجراءات أمنية مشددة في تونس عقب هجوم سوسة

قال وزير الداخلية التونسي "ناجم الغرسلي"، إنه لا يوجد أية دلائل على وجود تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي التونسية.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس أوضح الغرسلي "أن وزارته لم تتأكد من وجود عناصر تنظيم الدولة في تونس"، مشيرًا "أن هناك عناصر إرهابية تونسية أعلنت مبايعتها للتنظيم، وأن قوات الأمن تتابعهم وتلاحقهم".

وفي وقت سابق عبر تغريدات نشرت على حساب الدولة الإسلامية في موقع تويتر، أعلن التنظيم تبنيه بعض العمليات الإرهابية في تونس، آخرها الهجوم المسلح على فندق سياحي بمحافظة سوسة شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل 38 سائحًا.

وعقب ثورة يناير 2011 التحق الآلاف من التونسيين بالتنظيمات المسلحة في سورية والعراق مستغلين هشاشة الوضع الأمني.

وبحسب مسؤولين حكوميين فإن الإحصائيات تشير إلى انضمام أكثر من 3000 تونسي بالتنظيمات المسلحة في سوريا والعراق، فيما منعت السلطات الأمنية نحو 8000 شخص من السفر إلى مناطق النزاع.

وبحسب المراقبين فإن "هذا الرقم المفزع يشكل خطرًا كبيرًا على الديمقراطية الوليدة في تونس في حال عودتهم إلى البلد".