الجيش العراقي يعلن بدء عملية استعادة الرمادي

عراقيون نازحون من الأنبار "صورة أرشيفية "

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين عن بدء عملية عسكرية لاستعادة محافظة الأنبار أكبر المدن العراقية من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة والناطق باسم وزارة الدفاع العراقية يحيى رسول إن القوات المسلحة العراقية مع مليشيات الحشد الشعبي والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية وأبناء العشائر يخوضون الآن معارك ويتقدمون باتجاه أهداف محددة.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل محددة لكن ضباطا في الجيش وقياديين في الحشد الشعبي قالوا إن الهدف الأولي سيكون مدينة الفلوجة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا غربي بغداد.

من جانبه قال المتحدث العسكري باسم خلية الإعلام الحربي العميد يحيى الزبيدي إن الهجوم على المدينة بدأ عند فجر يوم الاثنين، بدعم من الحشد الشعبي وأبناء العشائر في الأنبار

واضاف الزبيدي أن "القوات المسلحة والحشد الشعبي والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية وأبناء عشائر الأنبار تخوض الآن معارك التحرير وتتقدم باتجاه الأهداف المرسومة لها".

وقالت مصادر في قيادة عمليات الأنبار إن قوات عراقية تواجه مقاومة شرسة من المسلحين الذين نشروا خمس سيارات ملغومة لشن هجمات انتحارية وأطلقوا صواريخ لصد تقدم القوات صوب مدينة الفلوجة.

ويأتي الإعلان عن الهجوم بعد شهرين من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الرمادي عاصمة الأنبار ليبسط سيطرته على المحافظة السنية الواقعة إلى الغرب من بغداد

وكانت الحكومة العراقية أعلنت من قبل بدء عمليات لاستعادة الأنبار وبعد أن قالت في بادئ الأمر إنها ستعطي الأولوية للرمادي إلا أنه يبدو أنها الآن تحولت إلى الفلوجة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا غربي العاصمة بغداد.

وكانت الفلوجة أول مدينة في العراق تسقط تحت سيطرة المتشددين العام الماضي قبل شهور من اجتياح التنظيم مدينة الموصل الشمالية واعلان الخلافة في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا

من ناحية أخرى قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بغداد تسلمت أول دفعة من طائرات اف-16 من الولايات المتحدة

وذكر ضابط بسلاح الجو العراقي ان أربع طائرات هبطت في قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد صباح اليوم الاثنين

وكان العراق طلب شراء 36 طائرة من طراز اف-16 الذي يبلغ ثمن الواحدة منه 65 مليون دولار من شركة لوكهيد مارتن المنتجة للطائرة لكن تم تأجيل تسليم الدفعة الأولى لأسباب أمنية بعد أن اجتاح تنظيم الدولة الاسلامية مساحات واسعة من البلاد العام الماضي.