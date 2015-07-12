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مصر تعلن اعتقال"خلية" إخوانية..اعضائها مختفين قسريا

12/7/2015
صورة المتهم خالد الصغير من فيديو المتحدث العسكري

 

نشرت صفحة المتحدث العسكري في مصر أمس السبت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أعضاء واحدة من أخطر الخلايا النشطة التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين من تركيا، وإنها تلقت تدريباتها في سوريا ونفذت عددا من العمليات ضد الشرطة بهدف زعزعة استقرار البلاد.

 

 

 

وظهر في مقطع الفيديو الذي بث على صفحة وزارة الدفاع أن أغلب المتهمين في هذه القضية من النشطاء المختطفين الذين اختفوا قسرياً منذ أسابيع.

 

 

 

و تُعد هذه القضية هي الأولى التي يعلن تفاصيلها المتحدث باسم القوات المسلحة، رغم أن جهاز الشرطة هو من ألقى القبض على المتهمين وأجرى التحقيق معهم.

 

 

 

إحدى عشرة دقيقة  إجمالي هذا المقطع المصور الذي أخرجته المؤسسة العسكرية بطريقة مونتاج غير احترافية، بدا معها وكأن الشباب المتهمون يقرأون اعترافات مكتوبة لهم.

 

 

 

ليس هذا المثير للانتباه فقط، بل إن هؤلاء الشباب الذين تم الإعلان عن اعتقالهم كانوا ضمن نشطاء مختفين قسريا منذ أسابيع، وبعضهم كان بصحبة الناشطة إسراء الطويل إحدى مصابي الثورة .

 

 

 

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتحدث فيه منظمات حقوقية عن حالات اختفاء قسري لنشطاء سياسيين يتم القبض عليهم دون العرض على جهات التحقيق، فيكون مصيرهم إما القتل تحت التعذيب كطارق خليل، أو بانتظار قضايا قد تصل الأحكام فيها إلى الإعدام.

 

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