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فابيوس: المفاوضات النووية مع إيران في "المرحلة الأخيرة"

12/7/2015

وزير الخارجية الفرنسي – لوران فابيوس

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن المفاوضات الدولية بين إيران ومجموعة (5+1) قد دخلت في المرحلة الأخيرة.

وقال فابيوس – في تصريح له من فيينا حيث تجرى المحادثات منذ أسبوعين بين طهران و القوى العظمى – "أعتقد أننا دخلنا أخيرا في المرحلة الأخيرة من هذه المفاوضات الماراثونية" معربا عن أمله في التوصل لاتفاق سريعا.

وكانت فرنسا قد طالبت بسرعة حسم المفاوضات الجارية بفيينا بين إيران والقوى الكبرى, في حين لم تستبعد طهران تجاوز المهلة الجديدة (الاثنين) أو عدم الخروج باتفاق, في ظل إخفاق الطرفين في حل عدد من القضايا .

في الوقت نفسه اعتبر الدبلوماسي الإيراني رضا ميريوسفي موجود في فيينا (الأحد) أن التوصل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي بات "في متناول اليد" لكنه لا يزال يتطلب ما وصفه بـ  "الإرادة السياسية"، في وقت يستمر الماراثون التفاوضي بين القوى الكبرى وايران.

وتهدف المفاوضات الى التوصل الى اتفاق نهائي يضمن عدم حيازة طهران السلاح النووي مقابل رفع العقوبات التي اثقلت الاقتصاد الايراني.

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