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سعد الحريري: نظام الأسد يرتكب أبشع الجرائم ضد شعبه

12/7/2015

سعد الحريري
 

هاجم سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق، النظام السوري، قائلا إنه "يرتكب أبشع أنواع العنف والإرهاب ضد شعبه بمساعدة حزب الله".

وأضاف الحريري، في كلمته خلال حفل الإفطار السنوي لتيار المستقبل، إن سوريا تشهد "منظمات إرهابية ترتكب أكبر جرائم ضد الإسلام وصورة المسلمين والأبرياء من كل الأديان" معتبرا أنها تمثل "أكبر جريمة بحق الدين باسم الدين" على حد قوله.

ورفض الحريري تحميل وزير الداخلية وشعبة المعلومات المسئولية عن حوادث التعذيب التي كشف عنها مؤخرا في سجن "رومية"، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما حدث "خطأ كبير وفادح يجب أن يحاسب المسؤولون المباشرين عنه ويحاكموا" وفق قوله. مؤكدا عدم خضوعه للمزايدات باسم الدين أو الوطنية أو الاعتدال، وأن التيار الذي يمثله يسمى "المستقبل" لأنه يتطلع إلى الأمام وليس إلى الوراء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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