انهيار جزء من سور قلعة حلب الأثرية بالبلدة القديمة

قلعة حلب الأثرية ( ارشيف )

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن جزءاً من سور قلعة حلب الأثرية انهار جراء تفجير نفق في المدينة القديمة في حلب، من قبل من سمـَّتهم "بالإرهابين".



كما تسبب الانفجار بأضرار بالغة بسور القلعة. يـُذكر أن قلعة حلب الأثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام الف وتسعمائة وستة وثمانين.



على الصعيد الميداني قال تنظيم الدولة الإسلامية إن عشرات من قوات النظام السوري والمقاتلين الأكراد قـُتلوا وجـُرحوا في عملية للتنظيم في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأضاف التنظيم أن خمسة من مقاتليه فجروا أنفسهم بسياراتهم الملغمة في مواقع لجيش النظام وقوات حماية الشعب الكردية في الحسكة.

وتشهد المدينة منذ أسابيع معارك سيطر خلالها التنظيم على بعض أحياء المدينة، التي كانت تحت سيطرة النظام.



في المقابل قالت وكالة سانا الرسمية للأنباء إن قوات النظام تصدت لهجوم شنه مقاتلو التنظيم على منطقتي مقالع أبو الفوارس وسد وادي أبيض، وذلك بمساندة ممن سمتهم مجموعات الدفاع الشعبية.