المانيا ترتب لخروج مؤقت لليونان من"منطقة اليورو"

البرلمان اليوناني ( ارشيف )

قال دبلوماسي أوروبي إن ألمانيا وضعت خططا لخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لمدة خمسة أعوام، في حال فشلت في تحسين اقتراحاتها للحصول على خطة المساعدة.

وأضاف المصدر أن المقترح الألماني لم يوزَّع في اجتماع منطقة اليورو.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد طالبوا أثينا بتطبيق مزيد من التدابير التقشفية. وقرر الوزراء تأجيل قرارهم بشأن أي توصيات ببدء محادثات تقديم قرض جديد لأثينا إلى اليوم.

جدير بالذكر أن البرلمان اليوناني كان قد أقرّ بأغلبية ساحقة في وقت سابق إجراءات تقشف جديدة، مع تفويض رئيس الحكومة اليكسس تسيبراس لاستكمال المفاوضات مع الدائنين الدوليين.

وتتضمن الإجراءات زيادات ضريبية وإلغاء تدريجيا لمنح المتقاعدين وخفضا في الإنفاق العسكري وبيع بعض الموانئ البحرية إلى القطاع الخاص.

وامتنع عن التصويت عدد من أعضاء حزب سيريزا الحاكم بينهم رئيس البرلمان ووزير الطاقة احتجاجا على بنود خطة التقشف.