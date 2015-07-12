العبادي ينتقد استيلاء "الحشد الشعبي" على ممتلكات الدولة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تصرفات أطراف تابعة للحشد الشعبي قال إنّها صادرت أخيرا ممتلكات مواطنين وأخرى تابعة للدولة، كما استنكر العبادي توسع ميليشيات الحشد في مناطقَ قال إنها لا تتعرض لتهديد تنظيم الدولة.

تتزامن تصريحات العبادي مع تزايد الانتقادات الموجهة لهذه المليشيات.



من جهة اخرى أعلنت مصادر في الجيش العراقي مقتل تسعة جنود وإصابة أربعة عشر آخرين، جراء تفجير عبوات ناسفة استهدفت عربات عسكرية في منطقة أبو فليس شرقي الرمادي.



وأوضحت المصادر أن أربع عبوات انفجرت أثناء دخول قوات الجيش والشرطة العراقية مدعومة بالصحوات منطقة أبو فليس، التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة.

ورجحت المصادر أن يكون التنظيم قد زرع المنطقة بألغام وعبوات ناسفة قبل انسحابه منها.