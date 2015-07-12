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الشرطة الإسرائيلية تعتقل يهودا متهمين بحرق كنيسة الطابغة

12/7/2015
 آثار حرق كنيسة الطابغة – (الجزيرة مباشر)

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن اعتقال مجموعة من اليهود، على خلفية حرقهم كنيسة تاريخية، شمال إسرائيل، منتصف الشهر الماضي.

 

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إنها اعتقلت بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) أشخاصا من الوسط اليهودي، ضالعين بحرق كنيسة (الطابغة) على ضفاف بحيرة طبريا شمال إسرائيل .

 

وأضافت البيان أنه من المتوقع أن يتم اليوم الأحد، في محكمة الصلح بمدينة الناصرة، تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيقات، وسيستمر تمديد أمر حظر النشر، حول تفاصيل التحقيقات وتطوراتها.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت في 18 يونيو/حزيران الماضي، أن حريقا نشب، في كنيسة أثرية في مدينة طبريا، شمال (إسرائيل)، مما تسبب بحدوث أضرار فيها.

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