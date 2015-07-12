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الجيش المصري: مقتل 252 "إرهابيا" بسيناء في 10 أيام

12/7/2015

هجمات في سيناء في الأول من يوليو – أرشيف

قال المتحدث العسكري إن قوات من الجيش المصري  قتلت 252 من وصفهم بالـ"إرهابيين" في شمال سيناء منذ الأول من يوليو تموز وهو اليوم الذي شهد هجوما كبيرا من المتشددين على عدد من النقاط العسكرية هناك.

ونشر المتحدث العسكري على صفحته على فيسبوك (الأحد) بيانا عن نتائج العمليات العسكرية في شمال سيناء منذ أول الشهر الجاري وحتى يوم السبت والذي تضمن "مقتل عدد 252 فردا (إرهابيا) وضبط عدد 13 فردا مطلوبين أمنيا وعدد 63 فردا مشتبه بهم."

وذكر البيان أن القوات قامت بتدمير 18 مقرا ونقطة تجمع للمسلحين فضلا عن تدمير عدد كبير من السيارات والدراجات النارية التي كانوا يستخدمونها.

وتحدث البيان عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات الاتصال فضلا عن اكتشاف وتدمير أربع مخازن للمسلحين من بينها مخزن للمتفجرات وتدمير 32 عبوة ناسفة.

كان 17 من ضباط الجيش وجنوده بالإضافة إلى أكثر من 100 متشدد قتلوا خلال الهجوم الذي شنته جماعة "ولاية سيناء" في الأول من يوليو تموز والاشتباكات الضارية التي تلته واستغرقت نحو يومين.

ومنذ ذلك الحين كثف الجيش من عملياته ضد الجماعة المتشددة الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء.

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