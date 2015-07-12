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ابنة الشاطر تقدم بلاغا للكشف عن مصير زوج أختها

12/7/2015

عائشة الشاطر

تقدمت عائشة خيرت الشاطر كريمة المهندس "خيرت الشاطر" نائب المرشد العام لجماعة الإخوان ببلاغ للنائب العام المصري تطالب فيه بالكشف عن مصير زوج شقيقتها بعد اختفاءه قسريا يوم الجمعة الماضية . وقالت عائشة إن قوات الأمن اعتقلت زوج شقيقتها واحتجزته في مكان غير معلوم .

وكشفت عائشة عن تفاصيل اختفاء زوج شقيقتها قائلة "في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ذهبوا لشراء بعض الأشياء، واتفق مع زوجته أن تدخل لتشتري بعض الأشياء من المحل على أن ينتظرها بالخارج ولكنها خرجت ولم تجده". وأضافت ابنة الشاطر  "قعدت أختي  تدور عليه أو على عربيته يمكن ركن بعيد، ولكن عامل النظافة في المكان لاحظ أنها تبحث عن شيء فسألها عن ماذا تبحثين، فقالت له أبحث عن شخص كان قد ركن سيارته هنا، فقال لها: الحكومة أخذته وأخذت  عربيته، وقال إنه سمعه وهو يقول لهم ممكن ـبلغ زوجتي لأنها ستبحث عني فقالوا له لا واقتادوه بالعافية ".

وتابعت عائشة الشاطر "دي مش حكاية ده موقف حقيقي حدث مع أختي وزوجها قبل إفطار يوم الجمعة وتم خطفه لأننا نعيش في غابة" وأنهت تدوينتها علي الفيس بوك والتي شرحت فيها ملابسات تلك الواقعة قائلة "يا رب استودعناك إياه.. احفظه أينما كان.. نجه من الظالمين". 

كان عشرات من الشباب قد تعرضوا للاختفاء القسري خلال الشهور الماضية ومن بينهم "إسراء الطويل" التي أثار اختفاؤها موجة استياء واسعة بين النشطاء والسياسيين .

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