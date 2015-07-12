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"إنهم" يحرقون أغصان الزيتون .. جنوبي الضفة الغربية

12/7/2015

اعتداء جنود إسرائيل على مزارع زيتون فلسطينية – أرشيف

أحرق مستوطنون إسرائيليون (الأحد)  أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في بلدة نحّالين قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية –  حسب شهود عيان.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشهود أن مستوطنين يهود من مستوطنة "بيت عاين" المقامة على أراضي بلدة نحالين، أضرموا النار في عشرات أشجار الزيتون المثمرة، مما أدى إلى إحراقها بشكل شبه كامل.

ويقول السكان إن المستوطنين عادة ما يقومون بأعمال تخريب مماثلة في المنطقة، وذلك في ظل المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتهجير الفلسطينيين وتدمير أرضهم بهدف تهويدها وتوسيع البناء ا?ستيطاني فيها.

وكان مستوطنون قد اقتلعوا نحو ثمانمئة شتلة زيتون من أراضي بلدة دير استيا القريبة شمال الضفة الغربية، أمس السبت.

وفي مطلع العام الحالي، اقتلع مستوطنون من مستوطنة "عيدي عاد" أكثر من خمسة آلاف شجرة زيتون في أراضي بلدة ترمسعيا شمال رام الله سط الضفة الغربية.

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