واشنطن: تنظيم الدولة أخطر على الوجود الامريكي من روسيا

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

إعتبرت الخارجية الأمريكية أن تنظيم الدولة الإسلامية يشكل أكبر خطر على منظومة الامن القومي الأمريكي ،،وأن خطره على تلك المنظومة أكبر من روسيا .

وقال المتحدث باسم الوزراة مارك تونر ان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لا يتفق مع من يرى أن روسيا تشكل أكبر خطر على الولايات المتحدة "

وكان مرشح الرئيس الأمريكي لمنصب رئيس الاركان الجنرال جوزيف دنفورد قد قال بأن روسيا تمثل أكبر خطر يهدد الوجود الأمريكي .

و تنصلت الخارجية الامريكية من تصريحات الجنرال الامريكي معتبرة أن خطر تنظيم الدولة على منظومة الأمن القومي الامريكي بمثابة الخطر الأكبر مقارنة بما تشكله روسيا والصين من مخاطر .

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان جون كيري يعتبر الصين وروسيا قوى عظمي تتعاون معها الولايات المتحدة في عدد من القضايا رغم بعض الخلافات القائمة بينهم في بعض القضايا والملفات ومنها الملف السوري والايراني

وكان الجنرال “دنفورد” مرشح الرئيس “باراك أوباما” لخلافة الجنرال “مارتن ديمبسي” في منصب رئيس هيئة أركان الجيش قد ذكر أن روسيا تمثل “أعظم خطر” على أمن الولايات المتحدة، متبعاً اياها بالصين و كوريا الشمالية ومذيلاً قائمته بتنظيم داعش وهو أمر وإن لاقى استحسان بالكونغرس، إلا أنه شهد تنصلا من قبل الإدارة الأمريكية.

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