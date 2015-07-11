واشنطن تمنح تونس مكانة "الشريك من خارج الأطلسي"

الرئيس التونسي – الباجي قايد السبسي

وافقت الخارجية الاميركية (السبت) على منح تونس مكانة "الشريك الرئيسي من خارج الاطلسي" ما يفتح الطريق لمزيد من التعاون العسكري بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي في بيان إن "مكانة الشريك الرئيسي من خارج الحلف الاطلسي تؤكد على دعمنا لقرار تونس بالانضمام الى ديموقراطيات العالم"، فضلا عن كونها "مؤشرا لعلاقاتنا الوثيقة".

وأشار كيربي إلى أنه من شأن هذا الأمر أن يمنح تونس امتيازات ملموسة، من بينها ان تصبح مؤهلة للتدريبات ومنحها القروض في إطار التعاون في مجال الأبحاث والتطوير.

وفي مايو / أيار الماضي، أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما لدى استقباله نظيره التونسي الباجي قائد السبسي نيته منح تونس مكانة “الشريك الرئيسي من خارج الحلف الاطلسي” لتصبح تونس بذلك الدولة الـ16 التي تحصل على مكانة “الشريك الرئيسي من خارج الحلف الاطلسي” لدى الامم المتحدة.