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ميشال سليمان يصف تمام سلام برجل التوافق بامتياز

11/7/2015
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام

وصف "ميشال سليمان" رئيس الجمهورية اللبنانية المنتيهة ولايته، رئيس الحكومة "تمام سلام" بأنه رجل التوافق بامتياز، معلنا ثقته الكاملة به وبكيفية إدارته لجلسات الحكومة اللبنانية.

وقال "سليمان" إن  إتهام الرئيس "تمام سلام" بأنه يمثل ما وصف بالداعشية السياسية بحق المسيحيين في لبنان، هو أمر يحتاج إلى برهان ومن المعيب الحديث عن هذا الموضوع.
جاء هذا بعد زيارة لسليمان لمقر الحكومة للتضامن مع رئيسها الذي يواجه حملة سياسية من التيار الوطني الحر.

من جانب آخر، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصر الله" إن الطريق إلى القدس يمر عبر القلمون والزبداني والمدن والقرى السورية، مؤكدا أنه إذا ضاعت سوريا تضيع فلسطين، على حد قوله.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس العالمي" أضاف نصر الله أن من يسقط من مقاتلي الحزب في سوريا يشيع بكل اعتزاز.

و في سياق آخر طالب رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع" الدولة اللبنانية بمنع عبور السّلاح والمسلّحين عبر الحدود، والحؤول دون إمعان البعض في التّورّط في الأحداث السوريّة.

ودعا جعجع الجهات الإقليميّة والدّوليّة المعنيّة إلى نشر مراقبين دوليين على طول الحدود الشّرقيّة لمساندة الجيش اللّبنانيّ في مهمّة مراقبة الحدود وحمايتها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت صباح اليوم في مرفأ مدينة طرابلس، بشمال لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة أن الطائرة سقطت على بعد نحو مئتي متر من الشاطئ.

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