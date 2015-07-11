مقتل 5 بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بالشيخ زويد بسيناء

الحرب بسيناء ـ أرشيف

قتل 5 أشخاص بينهم 4 أطفال في الشيخ زويد شمالي سيناء بعد سقوط قذيفة صاروخية على منزلهم. وجميع القتلى من أسرة واحدة لمواطن يدعى أبو عياش. كما أفاد شهود عيان أن قصف جويا على المنطقة سبق سقوط القذيفة .



من جهة أخرى، قال المتحدث العسكري إنه تم تدمير مخزن للمتفجرات وعربة محملة بالأسلحة والذخائر في منطقة المقاطعة بشمال سيناء.



في شأن مصري آخر شرعت وزارة الخارجية المصرية في نشر حيثيات الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان.



وكلفت الوزارة سفراءها في الخارج بترجمة الحيثيات ونشرها، كما وزعت نسخاً منها على السفارات الأجنبية بالقاهرة.



وتثير هذه التحركات مخاوف من أن تكون السلطات المصرية قد اتخذت بالفعل قرار تنفيذ إعدام مرسي وأنه لم يبق لها إلا تهيئة العالم لتلقي الخبر.