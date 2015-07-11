مقتل 28 شخصا في حلب بقصف طائرات النظام

قصف للنظام على مدينة حلب – أرشيف

قتل 28 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين (السبت) في قصف جوي لقوات النظام على مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في حلب شمال سوريا – بحسب مصادر للمعارضة.

وقالت المصادر إن نحو 19 مدنيا، ثلاثة منهم اطفال، قتلوا في مجزرة نفذتها طائرات النظام المروحية اثر قصفها بالبراميل المتفجرة مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي ، وأشارت المصادر إلى أن "القتلى التسعة الاخرين مجهولو الهوية حتى الآن لاحتراقهم بالكامل ".

وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن القصف الجوي استهدف سوقا شعبيا في المدينة وأضافت أن القصف الجوي تم هذه المرة بحاويات متفجرة أكثر قوة، موضحة أن قدرتها التدميرية "تفوق قدرة البراميل المتفجرة بثلاثة اضعاف".

وتقصف قوات النظام وكذلك الائتلاف الدولي بقيادة أميركية بانتظام مدينة الباب التي باتت تحت سيطرة تنظيم الدولة منذ مطلع عام 2014.

وفي محافظة الرقة (شمال)، افاد مصدر معارض أن طائرات الائتلاف الدولي نفذت فجرا عشر ضربات جوية استهدفت مدينة الرقة، ما تسبب بمقتل قيادي محلي من تنظيم الدولة سعودي الجنسية وثلاثة مقاتلين اخرين.