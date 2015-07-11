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مقتل 23 من الجيش العراقي والحشد الشعبي بالرمادي

11/7/2015
 
مقاتلون تابعون للحشد الشعبي الشيعي في العراق ـ أرشيف

قالت مصادر أمنية إن 23 من أفراد الجيش العراقي وميليشيا الحشد الشعبي قتلوا، وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجوم واسع شنه تنظيم الدولة في منطقة الخالدية، شرقي مدينة الرمادي, مركز محافظة الأنبار.

في غضون ذلك، تصاعدت حدة المعارك في مناطق شمال الفلوجة . وأكدت الحكومة العراقية أن ما دعتها المرحلةَ الأولى من عمليات تحرير الرمادي وليس الفلوجة فقط حققت أهدافها.

وقالت وكالة "أعماق، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إن مقاتلي التنظيم  موجودون في الأطراف الجنوبية لمدينة بيجي.

وتشير الوكالة إلى أن تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية يأتي وسط تراجع قوات الجيش العراقي ومعها مليشيات الحشد الشعبي.

وكانت مصادر حكومية قد تحدثت في وقت سابق عن تقدم للقوات الأمنية في مدينة بيجي، وسيطرتها على عدة أحياء من المدينة.

من ناحية أخرى قالت مصادر عشائرية في محافظة نينوى، بشمال العراق، إن جماعات مسلحة يزيدية وأخرى كردية من قوات "حزب العمال الكردستاني" اقتحمت قرية السيباية التي تقع شمال مدينة سنجار، غرب الموصل.

وأضافت المصادر أن تلك الجماعات قامت بتجريف العديد من منازل القرية التي كانت تسكنها أغلبية عربية.

وأشارت المصادر إلى أن القرية هجرها أهلها منذ عدة أشهر بعد وقوع العديد من الهجمات المسلحة التي شنتها جماعات مسلحة يزيدية.

وقد اتهمت هذه المصادر الجماعات المسلحة بالسعي لإحداث تغيير ديمغرافي في هذه المنطقة .

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