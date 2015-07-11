البث الحي
منوعات

مد مهلة الاتفاق النووي بين الدول الست وإيران إلى الإثنين

11/7/2015
 
مفاوضات حول الملف النووي الإيراني  ـ أرشيف

أعلنت الولايات المتحدة أن مهلة الاتفاق المؤقت بين الدول الست الكبرى وإيران بغية التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني قد مُددت إلى الاثنين المقبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد تجميد العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران حتى التاريخ نفسه. ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر إيراني في فيينا تلويحه بانسحاب الوفد الإيراني إن لم يتم اتفاق يوم الاثنين.

من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" حل "بعض القضايا العالقة" في المفاوضات النووية في فيينا بين دول مجموعة خمسة زائد واحد وإيران.

وقال "كيري" في لقاء صحفي، على هامش لقاء فيينا، إنه برغم تجاوز بعض المشكلات  فإنه ما تزال هناك عقبات وصفها بأنها بالغة الصعوبة تعترض المفاوضات .

كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صَحفي في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة "أوفا" الروسية، إنه يجب رفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجياً في حال التوصل إلى اتفاق بينها وبين الدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)