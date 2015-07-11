مد مهلة الاتفاق النووي بين الدول الست وإيران إلى الإثنين

مفاوضات حول الملف النووي الإيراني ـ أرشيف

أعلنت الولايات المتحدة أن مهلة الاتفاق المؤقت بين الدول الست الكبرى وإيران بغية التوصل لاتفاق نهائي بشأن الملف النووي الإيراني قد مُددت إلى الاثنين المقبل.



وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد تجميد العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران حتى التاريخ نفسه. ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر إيراني في فيينا تلويحه بانسحاب الوفد الإيراني إن لم يتم اتفاق يوم الاثنين.



من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" حل "بعض القضايا العالقة" في المفاوضات النووية في فيينا بين دول مجموعة خمسة زائد واحد وإيران.



وقال "كيري" في لقاء صحفي، على هامش لقاء فيينا، إنه برغم تجاوز بعض المشكلات فإنه ما تزال هناك عقبات وصفها بأنها بالغة الصعوبة تعترض المفاوضات .



كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صَحفي في ختام قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة "أوفا" الروسية، إنه يجب رفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجياً في حال التوصل إلى اتفاق بينها وبين الدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي.