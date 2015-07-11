"ليون" يدعو لتوافق فرقاء ليبيا حول الاتفاق الأممي

برناردينو ليون

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا "برناردينو ليون" إنه في حال تعذر التوافق حول بعض القضايا التفصيلية قبل التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية، فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق.

وأضاف "ليون" في بيان، إن المادة الأخيرة من الاتفاق الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، تشترط ضرورة إقرار أطراف الحوار السياسي الليبي به واعتماده كاملاً.

وأكد ليون أن "قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة هو أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتي التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق".

وتحدث ليون عن أحد أبرز نقاط الخلاف بشأن المسودة، والخاصة بحل التشكيلات المسلحة، مؤكدا أن هذا الأمر يجب أن يكون بعد دمج وإعادة تأهيل منتسبي تلك التشكيلات في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وتوفير فرص عمل لهم وفق خطة وجدول زمني واضح.

واُستؤنفت في الصخيرات المغربية، الخميس الماضي، جلسات الحوار الليبي، وسط غياب لوفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، الذي أعلن في وقت لاحق، وتحديدا الجمعة الماضية، أنه سيلتحق بجلسات الحوار، وذلك بعدما تمت مراسلته من طرف بعثة الأمم المتحدة بليبيا.

وكان "ليون" قد أعلن في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، أنه قدم مسودة جديدة لحل الأزمة الليبية، "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل، والترتيبات الأمنية".

لكن المؤتمر الوطني العام رفض التوقيع على المسودة، وأعلن أنها غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى ما لم تتضمن التعديلات التي اقترحها المؤتمر. ودعا إلى إعادة طرح المسودة للنقاش.