قصة صمود مدفع رمضان التاريخي في مدينة القدس

يعود تاريخ مدفع رمضان إلى العهد المملوكي، وتحديدا زمن السلطان "خوشقدم" عندما أراد تجريب مدفع جديد خارج القاهرة، فسمع جميع سكان المدينة صوت المدفع، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق مدفع عند وقت المغرب لتنبيه المسلمين إلى أن موعد الإفطار قد حان.

وانتشرت الفكرة حتى وصلت إلى بلدان عديدة منها فلسطين، خاصة مدن القدس ونابلس والخليل ورام الله وبيت لحم وغيرها.

وقد كان العرف السائد في مدينة القدس، أن تتولى العائلات الكبيرة شئون المدينة فيما بينهم، ومن هنا تم تكليف الحاج "أمين صندوقة" بإطلاق المدفع في رمضان والأعياد والمناسبات الدينية المختلفة، وهي مهمة توارثتها أجيال العائلة حتى وصلت إلى "رجائي صندوقة" المسئول الحالي عن إطلاق المدفع منذ 25 عاما.

في كل عام يحاول الاحتلال الإسرائيلي منع إطلاق مدفع رمضان بالقدس بحجج مختلفة، مثل منع استخدام البارود في إطلاق القذيفة خوفا من استيلاء المقاومة الفلسطينية عليها، واشتراط حصول المسئول عن إطلاق المدفع على تدريب لاستخدامه، وغيرها من الحجج، وبالفعل نجح الاحتلال في منع إطلاق المدفع في بيت لحم والخليل ونابلس، لكن إصرار "صندوقة" على الاستمرار في مهمته أفشلت جميع محاولات الاحتلال.

ومازال المدفع صامدا حتى الآن يؤدي دوره في رمضان.