البث الحي
منوعات

قانون يتيح للسيسي عزل رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم

11/7/2015

السيسي
 

أصدر الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون يحدد فيه الحالات التي يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية السبت، حدد 4 حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي حددها الدستور (البنك المركزي- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة المالية الموحدة)، وهذه الحالات هي:

1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

2- إذا فقد الثقة والاعتبار.

3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.

يذكر أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان من بين المناصب التي لا يجوز إقالتها من منصبها وفقا لقانون الجهاز الذي يتبع رئاسة الجمهورية.

وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز قد صرح في وقت سابق أنه "لولا أن منصب رئيس الجهاز لا يمكن إقالته وفقا للدستور، لكانوا قد أقالوني منذ زمن بعيد" على حد قوله.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)