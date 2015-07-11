قانون يتيح للسيسي عزل رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم

السيسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون يحدد فيه الحالات التي يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية السبت، حدد 4 حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي حددها الدستور (البنك المركزي- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة المالية الموحدة)، وهذه الحالات هي:

1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

2- إذا فقد الثقة والاعتبار.

3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.

يذكر أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان من بين المناصب التي لا يجوز إقالتها من منصبها وفقا لقانون الجهاز الذي يتبع رئاسة الجمهورية.

وكان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز قد صرح في وقت سابق أنه "لولا أن منصب رئيس الجهاز لا يمكن إقالته وفقا للدستور، لكانوا قد أقالوني منذ زمن بعيد" على حد قوله.