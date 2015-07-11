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عبد الرزاق: تقرير سقوط الطائرة الماليزية بأوكرانيا في أكتوبر

11/7/2015

أقارب وعائلات ضحايا سقوط طائرة ماليزيا في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إن حقيقة سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية  في أوكرانيا العام الماضي، بدأت في التكشف ، وأكد أن تقريرا نهائيا سيصدر بهذا الشأن أوائل أكتوبر المقبل.

وأوضح عبد الرزاق في تصريح له (السبت) ، أن فريق تحقيق مشترك برئاسة هولندا يضم كلاً من أستراليا، بلجيكا، ماليزيا وأوكرانيا ، بصدد إجراء تحقيق مفصل في مختلف الجوانب، لافتا إلى أن عمليات التحقيق لا تزال جارية.

وأشار رئيس الوزراء الماليزي  إلى أن خطة تم إعدادها بالتعاون بين حكومات ماليزيا وأستراليا وهولندا وبلجيكا وأوكرانيا وزعت على 15 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت عليها ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الهولندي يتوقع أن ينشر تقريراً نهائياً عن الحادثة في أوائل أكتوبر المقبل .

كانت طائرة الركاب الماليزية سقطت في أوكرانيا في 17  يوليو من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 298 راكباً  إضافة إلى طاقمها.

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