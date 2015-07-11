"حصر أموال الإخوان" تعزل أبو تريكة من مجلس إدارة شركته

اللاعب محمد أبو تريكة

قررت "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة "أصحاب تورز" للسياحة، والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة.

وأرجعت اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، قرارها إلى "محاولة لاعب الأهلي السابق وقف نشاط الشركة، بتغيبه وامتناعه عن التوقيع على الشيكات المصرفية اللازمة لمزاولة النشاط، وإسناد إدارة الشركة بالكامل إلى شركة مصر للسياحة".

وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة في بيان السبت، إنه تقرر أيضًا إبلاغ النيابة العامة ضد المدير الإداري للشركة، نظرًا "لإخفائه كافة مستندات الشركة عن اللجنة".

وفي 31 مايو/ أيار الماضي رفضت اللجنة، تظلم أبو تريكة، ضد قرارها الصادر في 7 مايو/ أيار بالتحفظ على أمواله بتهمة "الانتماء" لجماعة الإخوان.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية" في شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بموجب قرار حكومي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".