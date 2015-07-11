تنظيم الدولة يتنبى تفجير مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن الانفجار الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية بالقاهرة، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 أخرين.

وقال التنظيم في بيان على حسابه بموقع تويتر: "تمكن جنود الدولة الإسلامية من تفجير سيارة مفخخة مركونة تحمل 450 كيلوجراما من المادة المتفجرة على مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة".

وأضاف بيان التنظيم "نوصي المسلمين بالابتعاد عن هذه الأوكار الأمنية لآنها أهداف مشروعة لضربات المجاهدين" على حد وصف البيان.

ووقع الانفجار أمام مبنى، يضمّ أحد جوانبه القنصلية الإيطالية، والجانب الآخر مركزًا تعليميًا إيطاليًا، بينما أصاب التفجير المركز التعليمي بشكل مباشر.

وألحق الانفجار دمارا كبيرا بواجهة المبنى، وتسبب في تصدع العديد من المساكن الواقعة خلف القنصلية. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المعاينة المبدئية تشير إلى أن قنبلة وضعت تحت سيارة كانت متوقفة قرب مقر القنصلية..

وشهدت ردود الأفعال تنديدا واسعا بالانفجار محليا ودوليا.

وأكد ماتيو رينتسي رئيس الحكومة الإيطالية، أن حادث انفجار القنصلية الإيطالية لن يجعل بلاده تترك مصر وحدها أمام "الإرهاب".

وأضاف رينتسي، خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الإرهاب يمثل تحديًا كبيرًا، وإيطاليا ستكون بجانب مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي "باولو جنتيلونى"، أن الاعتداء الذى استهدف قنصلية بلاده في القاهرة "لن يخيفنا"، موضحا أنه لم يسفر عن ضحايا إيطاليين. وقال الوزير على حسابه فى "تويتر"، استهدفت قنصليتنا قنبلة فى القاهرة، ولم يقع ضحايا إيطاليون، ونحن إلى جانب المصابين وموظفينا، وإيطاليا لن تخاف".

وأكدت الخارجية الفرنسية-في بيان لها- وقوفها مع مصر وإيطاليا في مكافحة الارهاب وأعربت عن تضامنها مع أسر الضحايا ومع السلطات المصرية والايطالية.

وأدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم، وقدمت التعازي السفارة لأسرة الضحية التي سقطت جراء الانفجار، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكد البيان "نكرر دعمنا الراسخ لمصر فى حربها ضد الإرهاب".

كما أدانت فيدريكا موجرينى، الممثل السامي للشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي التفجير، وقالت في بيان لها إن الهجوم "محاولة أخرى لتحدى العزم المصري والأوروبي لمحاربة الإرهاب".