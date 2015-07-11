تشييع جثمان وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل

صلاة الجانزة على الأمير سعود الفيصل

أدى آلاف المصلين صلاة الجنازة على جثمان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي السابق، عقب صلاة العشاء بالحرم المكي الشريف.

وتوفي الفيصل مساء الخميس الماضي، بعد مرور شهرين من تركه لمنصب وزير الخارجية السعودية الذي شغله لمدة 40 عاما منذ 1975، وهي أطول فترة يقضيها وزير خارجية في منصبه على مستوي العالم، وكان يلقب ب"عميد الدبلوماسيين العرب".

وشارك في المراسم عدد من الشخصيات العربية والدولية، أبرزهم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد ال خليفة ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة ووزير الخارجية المصري سامح شكري. بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق "سعد الحريري".

ووصل الجثمان إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة السبت قادما من الولايات المتحدة الامريكية .

ومن المقرر أن يستقبل الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة ومستشار خادم الحرمين المعزين في منزله بداية من الأحد ولمدة ثلاثة أيام.