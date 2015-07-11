التحالف يواصل قصف الحوثيين وينفي تلقيه "طلبا" بالهدنة

التحالف يواصل قصف الحوثيين وينفي تلقيه طلبا للهدنة – أرشيف

شن التحالف العربي غارات جوية هزت عدة مدن في اليمن ( السبت) فيما نقل مراسل الجزيرة عن قيادة قوات التحالف تأكيداتها بعدم تلقيها أي طلب للهدنة من جانب الحكومة اليمنية.

واستهدفت الغارات الجوية وحدات للحوثيين والجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومدينتي تعز وعدن في الجنوب حيث أبلغ السكان أيضا عن تبادل عنيف للقصف المدفعي بين مقاتلين وأفراد فصائل محلية.

وفي عدن وهي واحدة من أكثر المناطق المنكوبة في الحرب قال شهود عيان إن قوات الحوثيين أطلقت قذائف مورتر وصواريخ كاتيوشا على مقاتلي المعارضة المتمركزين في المناطق الشمالية وحول المطار الدولي للمدينة.

وكانت الأمم المتحدة قد توسطت في هدنة إنسانية بدأ سريانها قبل منتصف ليل ( الجمعة) ومن المفترض أن تستمر لمدة أسبوع لإيصال مساعدات إنسانية لنحو 21 مليون يمني بحاجة إليها.

ويشن التحالف الذي تقوده السعودية غارات على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران منذ أواخر مارس آذار سعيا لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.