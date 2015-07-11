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البوسنة تحيي ذكرى مجزرة سربرينتشا التي ارتكبها الصرب

11/7/2015
 
ذكرى مجزرة سربرينتشا

انطلقت في البوسنة مراسم إحياء الذكرى العشرين لمجزرة سربرينتشا التي اقترفتها القوات الصربية في شهر يوليو/ تموز عام 1995، وأودت بحياة نحو 8000 مسلم بوسنوي. 

شارك في المراسم مسؤولون من أنحاء العالم، بينهم رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش الذي دان المجزرة، ووصفها بالجريمة الفظيعة.

كما شاركت أعداد كبيرة من البوسنويين في مراسم إحياء الذكرى بزيارة قبور الضحايا. ويجري بهذه المناسبة دفن رفاة مائة وستة وثلاثين بوسنياً تم التعرف عليهم أخيراً.

وحتى الآن تم دفن 6241 ضحية، في النصب التذكاري، و230 ضحية في مقابر أخرى.وكان المسلمون بالبوسنة قد تعرضوا لمجازر واسعة على يد مليشيات صربية قامت بإعدامهم بالجملة في يوليو/تموز 1995، بمدينة سربرنيتشا التي كانت تحظى بحماية أممية، وذلك قبل أشهر من نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 3 سنوات.

وهذه المجزرة التي تعتبر من أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، صنفتها محكمتان دوليتان على أنها إبادة جماعية.

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