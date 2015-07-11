اشتباكات بتعز مع استمرار خرق الحوثيين للهدنة

قال مراسل الجزيرة مباشر في محافظة "تعز" اليمنية إن المواطنين لم يشعروا بأي هدنة في المدينة رغم الإعلان عنها بداية من صباح السبت.

وأضاف المراسل إن الاشتباكات مازالت مستمرة، مع استمرار ميليشيا الحوثي خرق الهدنة وقصف المدينة والأحياء السكنية.

وقال أحد قيادات المقاومة الشعبية بالمدينة للجزيرة مباشر، إن الأوضاع غير مستقرة، بسبب اعتيادهم على خرق الحوثيين لأي اتفاق، وحصارهم للمدينة من جميع الجهات، بالإضافة إلى منع المواطنين من الدخول أو الخروج، وتعزيز قواتهم وجلب أسلحة جديدة.

واستمرت الاشتباكات المتقطعة في عدة أحياء بالمدينة، واستمرت موجة نزوح السكان من مناطق الاشتباكات.

وقال أحد المواطنين القاطنين في منطقة "جبل جرة" إنه ترك بيته هناك منذ فترة، وقرر العودة مرة أخرى مع الإعلان عن الهدنة، لكنه وجد الاشتباكات مازالت دائرة والأوضاع غير مطمئنة، فقرر الرحيل مرة أخرى، ولا يزال يواجه صعوبة في التنقل بسبب الطرق المسدودة.

وقالت مواطنة يمنية إن السكان تأقلموا مع الحرب، لكن انعدام الكهرباء والماء وانتشار القمامة في الشوارع وإغلاق المستشفيات يزيد من صعوبة الحياة عليهم.

وكشف أحد البائعين عن منع الحوثيين دخول كافة الصحف إلى المحافظة، ما عدا صحيفة "اليمن اليوم" التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

واستمر إغلاق المحلات التجارية ومكاتب البريد خوفا من اتساع نطاق الاشتباكات.