ياسين يطالب القاهرة بتوضيح موقفها من لقاء حزب صالح

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين

استغرب وزير الخارجية اليمني رياض ياسين موقف السطات المصرية باستقبالها وفدا عن حزب الرئيس المخلوع صالح في القاهرة. و طالب ياسين السلطات المصرية بالتوضيح حول سبب لقاء وفد حزب صالح مع مساعد وزير الخارجية المصري .



وكان وفد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح- قد التقى في القاهرة مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية السفير عبد الرحمن صلاح.



ونقل موقع المؤتمر نت التابع للحزب أن الوفد طالب بوقف ما سماه العدوان على اليمن ورفع الحصار المفروض عليه. وتزامن هذا مع سماح السلطات المصرية لجماعة الحوثي بإقامة معرض صور تحت عنوان "فضح العدوان السعودي على اليمن .



هذا و قال عادل شجاع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهو حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إن ما طرحه وفد الحزب الذي زار القاهرة لقي تجاوبا من المسؤولين المصريين.



وأوضح عادل شجاع أنهم أخبروا في القاهرة بقرب الإعلان عن مبادرة بشان اليمن لم يحدد طبيعتها.