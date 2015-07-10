واشنطن : لا اتفاق نهائي حتى الآن حول نووي ايران

مفاوضات حول الملف النووي الايراني في سويسرا ( ارشيف )

أعلن البيت الأبيض أنه لم يُتـَوَصّـَل لاتفاق نهائي حتى الآن في ملف مفاوضات النووي الإيراني. كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه لاتزال هناك عقبات، لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.



وقال وزير الخارجية الأمريكي جوني كيري إن المفاوضات بشأن ملف إيران النووي لن تستمر إلى الأبد. وأوضح أنه رغم أن المفاوضات حققت تقدما كبيرا لكن بعض القضايا الشائكة لم تحل بعد.



و في ذات السياق أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر في فيينا،، بان المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض واشنطن قبول مطالب إيران وبخاصة ما يتعلق برفع العقوبات.