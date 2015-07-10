رئيس حكومة تونس: نقوم بواجبنا لحماية المنشآت البريطانية

رئيس وزراء تونس أمام مجلس النواب

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن بلاده “قامت بواجبها” لحماية “المنشآت البريطانية” وذلك في أول رد فعل رسمي من الحكومة على طلب لندن من رعاياها مغادرة تونس.

وقال الصيد (الجمعة) أمام مجلس النواب إنه سيتم مخاطبة رئيس الحكومة البريطانية لإعلامه أن الحكومة التونسية قامت بكل ما بوسعها لحماية المنشآت البريطانية في تونس.

وأوضح "الصيد" أن بلاده مستعدة لإجلاء مواطني المملكة المتحدة في أحسن الظروف وحماية كل من يريد منهم البقاء في تونس.

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أن مجموعة من الخبراء البريطانيين الذين جاءوا إلى تونس وقاموا بتقييم الوضع الأمني الحالي فيها، أعربوا عن بعض الملاحظات حول الوضعية الأمنية في تونس.

وحول القرار البريطاني الأخير قال "الصيد": نظراً لتواتر تهديدات الإرهاب أخذوا هذا القرار. مضيفا: من حقهم أخذ القرار الذي يريدونه. عندهم سيادتهم كما نحن عندنا سيادتنا والموقف سنتخذه.