البث الحي
منوعات

تظاهرات مصرية منددة بالانقلاب و أحكام الإعدام

10/7/2015
 
تظاهرات منددة بالانقلاب بفاقوس شرقية

خرجت مظاهرات في عدة مدن مصرية احتجاجا على ما وصفوه بحكم العسكر
وطالب  المتظاهرون في المنصورة والاسكندرية ومناطق أخرى بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

وجابت المسيرات بعض الأزقة والأحياء السكنية، حيث رفع المحتجون صورا للرئيس المعزول محمد مرسي كما هتفوا ضد حكم العسكر داعين الى عودة الشرعية في البلاد.

كما احتشد عدد من شباب التراس نهضاوي في منطقة ناهيا بالجيزة للتنديد بحكم السيسي
وعبر المحتجون بطريقتهم الخاصة عن استنكارهم لصدور أحكام الإعدام بحقق سياسيين مصريين لا سيما الرئيس المعزول محمد مرسي.

وارتدى شباب التراس نهضاوي زياً موحدا عليه صور محمد مرسي والقيادي المعتقل حازم صلاح أبو اسماعيل كما رددوا شعارات تطالب بإنهاء حكم العسكر في مصر والعودة إلى الشرعية في البلاد.

هذا و قد واصل المتظاهرون في عدة محافظات أخرى تظاهراتهم المؤيدة للرئيس المعزول مرسي والرافضة لحكم العسكر، ففي فاقوس شرقية خرجت صباح اليوم مسيرة حاشدة داخل مدينة الصالحية الجديدة ، بمشاركة واسعة من الأهالي وأسر الشهداء والمعتقلين وشباب الحركات الثورية للمطالبة برحيل العسكر وعودة الجيش لثكناته والعودة للمسار الديموقراطي.

رفع المشاركون في الانتفاضة صور الرئيس مرسي وصور الشهداء والمعتقلين وأعلام مصر، وشارات رابعة العدوية، ولافتات تندد بغلاء الأسعار وقتل الجنود في سيناء وتصفية الثوار ورافضي الانقلاب.

كما ردد الشباب الثائر الهتافات الثورية التي ألهبت حماس المشاركين وأخري منددة بتدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية واشتعال الأسعار وضنك المعيشة بعد مرور عامين علي الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، مؤكدين صمودهم في الميادين حتي إسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية ومحاكمة الانقلابيين القتلة والقصاص لدماء الشهداء.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

السلطات الصينية تحاول تبرئة نفسها والزعم بأن فيروس كورونا لم ينشأ في الصين

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)