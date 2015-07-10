تظاهرات مصرية منددة بالانقلاب و أحكام الإعدام

تظاهرات منددة بالانقلاب بفاقوس شرقية

خرجت مظاهرات في عدة مدن مصرية احتجاجا على ما وصفوه بحكم العسكر

وطالب المتظاهرون في المنصورة والاسكندرية ومناطق أخرى بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

وجابت المسيرات بعض الأزقة والأحياء السكنية، حيث رفع المحتجون صورا للرئيس المعزول محمد مرسي كما هتفوا ضد حكم العسكر داعين الى عودة الشرعية في البلاد.



كما احتشد عدد من شباب التراس نهضاوي في منطقة ناهيا بالجيزة للتنديد بحكم السيسي

وعبر المحتجون بطريقتهم الخاصة عن استنكارهم لصدور أحكام الإعدام بحقق سياسيين مصريين لا سيما الرئيس المعزول محمد مرسي.

وارتدى شباب التراس نهضاوي زياً موحدا عليه صور محمد مرسي والقيادي المعتقل حازم صلاح أبو اسماعيل كما رددوا شعارات تطالب بإنهاء حكم العسكر في مصر والعودة إلى الشرعية في البلاد.

هذا و قد واصل المتظاهرون في عدة محافظات أخرى تظاهراتهم المؤيدة للرئيس المعزول مرسي والرافضة لحكم العسكر، ففي فاقوس شرقية خرجت صباح اليوم مسيرة حاشدة داخل مدينة الصالحية الجديدة ، بمشاركة واسعة من الأهالي وأسر الشهداء والمعتقلين وشباب الحركات الثورية للمطالبة برحيل العسكر وعودة الجيش لثكناته والعودة للمسار الديموقراطي.

رفع المشاركون في الانتفاضة صور الرئيس مرسي وصور الشهداء والمعتقلين وأعلام مصر، وشارات رابعة العدوية، ولافتات تندد بغلاء الأسعار وقتل الجنود في سيناء وتصفية الثوار ورافضي الانقلاب.

كما ردد الشباب الثائر الهتافات الثورية التي ألهبت حماس المشاركين وأخري منددة بتدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية واشتعال الأسعار وضنك المعيشة بعد مرور عامين علي الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، مؤكدين صمودهم في الميادين حتي إسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية ومحاكمة الانقلابيين القتلة والقصاص لدماء الشهداء.

