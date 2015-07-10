الموت يغيب عمر الشريف وسامي العدل في يوم واحد

الفنان الراحل – عمر الشريف

لم تكد القاهرة تودع الممثل المصري "سامي العدل" الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 69 عاما إثر أزمة صحية طارئة حتى جاء خبر وفاة الفنان العالمي عمر الشريف عن عمر يناهز 83 عاما بعد فترة صراع مع مرض الزهايمر .

وأعلن حفيد الشريف خبر وفاة جده علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، وقامت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بنشر تغريدة لها تقدم فيها واجب العزاء في "عمر الشريف" قائلة "أتقدم بخالص العزاء في وفاة الفنان العالمي عمر الشريف والفنان سامي العدل "

ولد الفنان عمر الشريف في العام 1932بمدينة الإسكندرية، وهو من أسرة كاثوليكية وكان اسمه "ميشيل ديمتري شلهوب".

وقد اعتنق "الشريف" الإسلام ليتمكن من الزواج من الفنانة "فاتن حمامة" التي كانت متزوجة من المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار ،فانتظر الشريف حتي حصلت فاتن حمامة على الطلاق وتزوجا بعد أن جمعتهما قصة حب كان سببها إشتراكهما في بطولة فيلم صراع في الوادي وهو أول فيلم يقوم ببطولته عمر الشريف .

تزوج الشريف "فاتن حمامة" في العام 1955 وأنجب منها ابنه طارق ، وانفصلا بعد فترة زواج طويلة .

قدم "الشريف" العشرات من الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية من بينها صراع في الوادي ونهر الحب وصراع في النيل وفي بيتنا رجل والأراجوز .

كما قدم الشريف عددا من الأفلام العالمية كان أشهرها لورانس العرب ،وقد ساعد الشريف على الانتقال من المحلية إلى العالمية إلى المحلية إتقانه لغات خاصة الإنجليزية والفرنسية .

وقد نشرت مجلة "إل" الفرنسية ما يفيد أن "الشريف" قد اعتنق الكابالاه، أو ما يعرف بالتصوف اليهودي، وهو ما نفاه الشريف مؤكدا أنه لن يغير ديانته الاسلامية ولن يغير جنسيته .

وكان "طارق الشريف" نجل الفنان "عمر الشريف" قد صرح بأن والده يعاني من مرض الزهايمر منذ 3 سنوات .