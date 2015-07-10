المقاومة الفلسطينية : مستعدون للمعركة القادمة مع إسرائيل

أكد ممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة أن المقاومة مستعدة للمعركة القادمة و ميدان المعركة سيكون شاهدا حينها و قالت الفصائل إن وحدة المقاومة لن تنكسر الذي هو شرط الانتصار ضد الاحتلال .



و اضافوا ان سياسة المماطلة و التسويف التي يتبعها الاحتلال للتهرب من استحقاقات التهدئة وعدم رفع الحصار عن القطاع، وإعادة الإعمار لن تجدي ، مؤكدة أن هذه السياسة لن تنفع ولن يسمح لها بالاستمرار.



و قالوا إن المقاومة الفلسطينية أعادت ترميم قدراتها وقطعت شوطاً كبيراً في الإعداد والتجهيز للمعركة القادمة، وهي أفضل حالاً مما كانت عليه قبل العدوان الأخير، وميدان المعركة سيكون شاهداً على ذلك.



وتقدمت بالشكر الجزيل إلى الدول العربية والاسلامية وكافة المخلصين الذين قدموا الدعم لشعبنا وأمدوا المقاومة بالمال والسلاح ووقفوا إلى جانبهم في معركتهم ضد العدو.



جدير بالذكر، أن الأجنحة العسكرية التي شاركت في المؤتمر الصحفي هي:" الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب ابو علي كتائب المقاومة الوطنية، كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، كتائب شهداء الاقصى – لواء العامودي، كتائب الأنصار، كتائب الصاعقة، كتائب سيف الاسلام".