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الغوص في حمامات النفط الخام .. علاج جديد في أذربيجان

10/7/2015

مركز للعلاج بالنفط الخام في باكو بأذربيجان

يداوم مركز صحي في أذربيجان الغنية بالنفط على تقديم جلسات علاجية لرواده باستخدام النفط الخام، حيث يؤكد القائمون على المركز أن له فوائد كثيرة في علاج جميع أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات فضلا عن أمراض أخرى .

ويقول المختصون بمركز «نافتالان» في العاصمة الأذربيجانية باكو إن تقليد الغوص في حوض استحمام مملوء بالنفط الخام بهدف العلاج يرجع إلى القرن السادس ميلاديا، وأثبت علماء روس أنه يتمتع بخواص المضادات الحيوية.

ويقول القائمون على المركز إن النفط الخام يحظى بخواص طبية تدمر جميع أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات ويقول أحد أطباء المركز الصحي إن العلاج بالنفط الخام يمكنه مداواة نحو 70 مرضا. وأكد أن فائدة العلاج بالنفط الخام تفوق كثيرا أي أضرار محتملة.

ويقبل على المركز الصحي رواد يتنوعون ما بين سائحين ينتابهم الفضول لخوض هذه التجربة الغريبة، إلى مواطنين محليين يعانون ظروفا صحية سيئة وأمراضا ويأملون في العثور على علاج طبيعي.

وتستغرق جلسات الغوص في النفط العلاجية مدة عشر دقائق، ثم تعمل مرافقة على تنظيف الرواد باستخدام عدة حمامات لإزالة جميع آثار النفط من على البشرة. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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