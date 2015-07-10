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السيستاني يتهم جيران العراق بالتهاون في وقف المتشددين

10/7/2015

المرجع الشيعي الأعلى في العراق – آية الله على السيسيتاني

اتهم المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني  (الجمعة)  دول المنطقة بعدم بذل "ما يكفي من الجهد لوقف تدفق المتشددين" على العراق وحذر من أن المقاتلين سيعودون يوما ليهددوا بلدانهم الأصلية.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني  في خطبة صلاة الجمعة – إن دول المنطقة وبالخصوص المجاورة للعراق وكذلك الدول التي ينطلق منها الإرهابيون مدعوة إلى إجراءات حاسمة لمنع تدفق المسلحين ولاسيما مع زيادة الدول التي ينتشر بها الفكر التكفيري ، مشيرا إلى أن الدور البارز الذي يلعبه المقاتلون الأجانب هو علامة على التهاون الدولي.

وقال الكربلائي إن هناك احتمال كبير أن يعود هؤلاء المقاتلون إلى مواطنهم في المستقبل ليشكلوا خلايا "إرهابية" تشارك في تهديد أمن وسلامة هذه الدول.

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