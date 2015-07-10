الرئيس العراقي يصادق على أحكام الإعدام بحق العشرات

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

صدّق الرئيس العراقي فؤاد معصوم على أحكام الإعدام التي صدرت بشأنها قرارات قضائية ومراسيم جمهورية، خاصة تلك المتعلقة بجرائم مصنفة على أنها جرائم إرهاب.



وقال مصدر مسؤول إن عدد الأحكام التي صدّق عليها معصوم نحو ثلاثين وسيليها تصديق مماثل حتى تـُستوفى جميع أحكام الإعدام التي صدرت فيها مراسيم جمهورية.



واعتبر البعض السعي الحثيث إلى التصديق على أحكام الإعدام استباقا للتقدم المُسجّل على مستوى إقرار قانون العفو العام.



من ناحية أخرى قالت مصادر في الجيش العراقي إن اثني عشر من الجيش والصحوات قتلوا واصيب اربعة عشر اخرون جراء تفجير عربة عسكرية ملغمة يقودها انتحاري استهدف فجر اليوم موقعا قرب جسر ناظم الحبانية بمحيط بلدة الخالدية شرقي الرمادي .



واعقب التفجير الانتحاري قصف لتنظيم الدولة الاسلامية بالمدفعية الثقيلة والهاون استهدف مركز شرطة الخالدية ومواقع عسكرية في قاعدة الحبانية الجوية. واسفر ذلك عن تدمير ست عربات عسكرية والحاق اضرار بمواقع عسكرية.