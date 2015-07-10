البث الحي
منوعات

اعتقال 21 شخصا في تركيا يشبته في انتمائهم لتنظيم الدولة

10/7/2015

 اعتقلت الشرطة التركية 21 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأكدت وكالة أنباء الاناضول أن من بين المعتقلين أجانب، وأشارت الوكالة إلى أن عملية الاعتقال جاءت في إطار عملية أمنية موسعة قامت بها قوات الأمن التركية في 4 مدن من بينها اسطنبول.

ولفتت الوكالة إلى أن الأجانب الثلاثة كانوا يستعدون للتوجه إلى سوريا من دون أن تحدد ما هي جنسياتهم .

 

وأشارت الوكالة إلى الحملة الأمنية المكبرة التي تمت في مدن اسطنبول وأزميت وشانلي ومرسين.

كانت الشرطة التركية قد أوقفت  في يوليو الماضي سبعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعضهم شارك في معارك في سوريا .

كان رئيس الوزراء التركي "أحمد داوود أوغلو" قد قال في تصريحات صحفية سابقة أن التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة لا تمثل خطرا على سوريا والعراق فقط بل وعلى تركيا أيضا.

وتشكل تركيا نقطة العبور الرئيسية للأشخاص وخصوصا الأوروبيين الذين يريدون الالتحاق بالتنظيم الجهادي الذي يسيطر على مساحات شاسعة من سوريا.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

السلطات الصينية تحاول تبرئة نفسها والزعم بأن فيروس كورونا لم ينشأ في الصين

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)