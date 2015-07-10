اعتقال 21 شخصا في تركيا يشبته في انتمائهم لتنظيم الدولة

اعتقلت الشرطة التركية 21 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأكدت وكالة أنباء الاناضول أن من بين المعتقلين أجانب، وأشارت الوكالة إلى أن عملية الاعتقال جاءت في إطار عملية أمنية موسعة قامت بها قوات الأمن التركية في 4 مدن من بينها اسطنبول.

ولفتت الوكالة إلى أن الأجانب الثلاثة كانوا يستعدون للتوجه إلى سوريا من دون أن تحدد ما هي جنسياتهم .

وأشارت الوكالة إلى الحملة الأمنية المكبرة التي تمت في مدن اسطنبول وأزميت وشانلي ومرسين.

كانت الشرطة التركية قد أوقفت في يوليو الماضي سبعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعضهم شارك في معارك في سوريا .

كان رئيس الوزراء التركي "أحمد داوود أوغلو" قد قال في تصريحات صحفية سابقة أن التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة لا تمثل خطرا على سوريا والعراق فقط بل وعلى تركيا أيضا.

وتشكل تركيا نقطة العبور الرئيسية للأشخاص وخصوصا الأوروبيين الذين يريدون الالتحاق بالتنظيم الجهادي الذي يسيطر على مساحات شاسعة من سوريا.