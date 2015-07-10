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"أوغلو" يبدأ (الاثنين) في تشكيل الحكومة التركية الجديدة

10/7/2015

رئيس الوزراء التركي المكلف – أحمد داوود أوغلو

أعلن رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داود أوغلو(الجمعة) أنه سيبدأ (الاثنين) المشاورات مع أحزاب المعارضة الثلاثة لتشكيل حكومة ائتلافية .

يأتي ذلك بعد نحو الشهر من الانتخابات التي فاز فيها حزبه لكن بدون تحقيق الغالبية في البرلمان ، وأوضح داود أوغلو أنه يعتزم الاجتماع أولا مع حزب الشعب الجمهوري ثم مع حزب العمل القومي الثلاثاء واخيرا مع حزب الشعب الديموقراطي – المناصر للأكراد –  الاربعاء ولو ان هذا الاخير استبعد التحالف مع حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ.

وأكد داود أوغلو أنه على المسافة نفسها من حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي. وبالاستناد الى المشاورات التي قام بها فان تشكيل ائتلاف ممكن مع أي منهما .

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلف (الخميس) رئيس الوزراء المنتهية ولايته "أحمد داود أوغلو" بتشكيل حكومة جديدة بعد شهر من الانتخابات التي خسر فيها حزبه العدالة والتنمية الاغلبية المطلقة التي حظي بها طيلة 13 عاما.

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