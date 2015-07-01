هاشتاج #الشيخ_زويد يروى حقيقة الأحداث بسيناء

صور للاشتباكات نشرتها حسابات نشطاء في سيناء

"الشيخ زويد غارقة في الدماء"؛ وصف استخدمه العديد من نشطاء سيناء ليعكس حال الاشتباكات التي تشهدها المدينة الواقعة بقلب شمال سيناء منذ صباح الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن أعلن المتحدث العسكري عن مقتل عشرة جنود بعد مهاجمة مسلحين لخمسة أكمنة صباح اليوم "الأربعاء".

كما أعلن المتحدث في بيانه عن مقتل 22 ممن وصفهم بالتكفيريين.

إلا أن عددا من نشطاء سيناء انتقدوا بيان المتحدث العسكري، وأكدوا أن الوضع سيّء في مدينة الشيخ زويد، وأن عدد القتلى تجاوز ال100 على الأقل، على حد قولهم.

وقال أحد النشطاء إن هناك الآن حربا بمعنى الكلمة في الشيخ زويد، وطيران f16 يحلق في الجو و مطاردات، و تبادل لإطلاق النيران بالأسلحة الثقيلة في الشوارع والكمائن بين الجيش ومسلحي ولاية سيناء.

ونقل حساب سيناوي أن هناك هجوما على أكثر من 15 كمينا من أكمنة القوات المسلحة الممتدة في سيناء. كما نقل الحساب عن شهود عيان استيلاء المسلحين على عدد من مدرعات الجيش واختطاف عدد من الجنود دون توضيح عددهم.

وقفز هاشتاج "#سيناء_تشتعل" خلال الساعات الماضية في محاولة للتفاعل مع الحدث، بعدما قامت القنوات التلفزيونية المصرية الحكومية والخاصة بقطع التغطية عن الاشتباكات التي تدور في سيناء.

واستطاع هاشتاج #الشيخ_زويد أن يتصدر قائمة موقع تويتر في مصر اليوم. ووثق النشطاء من خلاله عددا من الصور، والتي تعكس حجم الاشتباكات والتفجيرات التي تشهدها مدينة الشيخ زويد، حيث تتضمن الصور حجم ألسنة اللهب والدخان في عدد من المناطق.

وقال حساب "شئون سيناوية" إن المسلحين استطاعوا قطع الطرق بين العريش والشيخ زويد، كما منعوا وصول سيارات الإسعاف لمناطق الاشتباكات لإنقاذ رجال الجيش المصابين، بينما قال الناشط "أحمد عبد العزيز" "ما هي بدل ما تبقي زي سوريا بقت سوريا فعلا".

وقال الاعلامي أسعد طه إن "كل الإجراءات التي اتخذت كانت من أجل ألا نقع في الهاوية غير أننا مختلفون حول معنى الهاوية".

وعلقت الصحفية صفاء صالح على هاشتاج #الشيخ_زويد "لو أخبار "مقتل تكفيريين" اللي بنقراه كل يوم ده صحيح، لسة فاضل إرهابيين يقتلوا كل العساكر دي؟ العساكر يدفعون ثمن إرهابهم وفشلكم".

أما صاحب حساب "طوب وربط" فقال: "هي مش دي سينا اللي مشيتوا اهلها ونضفتوها وحاربتوا الارهاب ومصر رجعت تاني وبلا بلا بلا؟ اعترفوا بفشلكوا كحكومة وجيش #الشيخ_زويد

ومازالت الاشتباكات مستمرة في المدينة دون صدور أي بيانات رسمية توضح حقيقة ما يحدث على الأرض.