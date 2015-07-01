مقتل 18 مدنيا في عدن بقذائف الحوثيين، وحمى الضنك تتفشى

مقتل 18 في قصف حوثي على عدن

قال مسؤولون محليون وشهود عيان إن قذائف أطلقها الحوثيون قتلت 18 شخصا بالقرب من مدينة عدن في وقت مبكر من (الأربعاء) في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا من أن حمى الضنك تفشي بسرعة في عدن .

وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها إنه يتم تسجيل150 حالة إصابة جديدة في المتوسط ونحو 11 وفاة بحمى الضنك يوميا.

كان مقاتلو جماعة الحوثي الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من اليمن في الأشهر الأخيرة قد زحفوا نحو عدن في مارس آذار الماضي وهو ما اضطر الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان قد لجأ إليها , إلى الفرار إلى السعودية .

ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة مسرحا لمعارك كل يوم تقريبا بين الحوثيين ومقاتلي المقاومة المحلية المتحالفين مع هادي، ما تسبب في سقوط الآلاف بين قتيل وجريح.