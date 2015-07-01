مصر تنفجر في الذكرى الثانية للانقلاب العسكري

بيان الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي

مع حلول الذكرى الثانية لمظاهرات 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي مهدت للانقلاب العسكري بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي, شهدت مصر على المستوى السياسي والأمني سلسلة من الهجمات أدت إلى مقتل العشرات من قوات الجيش والشرطة والمدنيين والمسلحين.

ويتزامن ذلك مع تصريحات لسياسيين وإعلاميين تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد على محمد مرسي، وأنصاره، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتسريع وتيرة المحاكمات وتنفيذ الأحكام.

وبدلاً من أن يحتفل نظام السيسي بما يسموه " ثورة 30 يونيو" فتحت الدولة دفاتر لتلقي العزاء في مقتل النائب العام وألغت كافة أشكال الاحتفالات مع توحش الهجمات وسقوط أعداد كبيرة من القتلى رغم أن السيسي يقول أنه يحارب الإرهاب بناءً على تفويض طلبه من الشعب في 24 يوليو 2013, إلا أنه ومع قرب حلول الذكرى الثانية لطلبه هذا التفويض لمحاربة " الإرهاب المحتمل" تواجه مصر أعنف هجمات شهدتها منذ عقود.

البداية كانت يوم 29 يونيو سيارة مفخخة تستهدف موكب النائب العام المستشار هشام بركات أدت إلى مقتله، وإصابة 5 من مرافقيه, ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير حتى الآن, إلا أن أجهزة الدولة ومؤسساتها الإعلامية والقضائية والأمنية سارعت إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين والتي بدورها أدانت الهجوم عبر بيان لمتحدثها الرسمي ومكتبها بالخارج.

ولم يفق النظام من صدمة مقتل النائب العام إلا وهو يستيقظ صباح اليوم على نبأ مقتل العشرات من أفراد القوات المسلحة في هجمات على عدة كمائن بشمال سيناء تبناها تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية؛ حيث أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك أن حوالي 70 من العناصر التي وصفها بـ" الإرهابية" هاجمت 5 أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء, ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن.

وخلال اليوم وأمس شهدت محافظات مصر سلسلة من الهجمات والتفجيرات, حيث قتل 3 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة أمام قسم ثان بمحافظة السادس من أكتوبر, قالت مصادر أمنية إنهم "إرهابيون " انفجرت بهم السيارة المفخخة قبل أن يصلوا إلى قسم الشرطة, وقتل أمين شرطة في إطلاق نار على متحف الشمع بمدينة حلوان جنوب القاهرة, كما قتل أمين شرطة آخر في هجوم على كمين مروري علي الطريق الزراعي عند قرية طحا البيشة التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف, كما شهدت مدينة سمسطا بالمحافظة انفجار قنبلتين بدائيتي الصنع , لم تسفر عن إصابات بشرية.

كما قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت الحافلة التي كانوا يستقلونها، في الشيخ زويد, ومن بين الضحايا مدير هيئة الطرق والكباري بشمال سيناء, كما انفجرت عبوة ناسفة مساء أمس الثلاثاء، في وجه شخص كان يعتزم زرعها بمحيط منشأة عسكرية بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة, بحسب مصادر أمنية, كما قام ملثمون بشن هجوم مسلح على نقطة شرطة الصافرة بالإسكندرية، حيث أطلقوا أعيرة نارية كثيفة على أفراد أمن بوابة نقطة شرطة الصافرة.

كما انفجرت عبوة بدائية الصنع، مساء الثلاثاء، بمحيط كنيسة العذراء بحلوان جنوب القاهرة, كما تلقت أجهزة الأمن بلاغات من الأهالي بالعثور على 3 قنابل أسفل ثلاثة أبراج كهرباء بكفر شكر, بمحافظة القليوبية التي تمكنت من تفكيكها دون وقوع إصابات, كما لقي شاب مصرعه أمس الثلاثاء، في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين مسلح بمركز صان الحجر والأجهزة الأمنية بمحافظة لشرقية التي قالت أنه ينتمي لجماعة أنصار بيت المقدس.