لجنة الأسرى: 6 آلاف أسير فلسطيني بسجون إسرائيل

قالت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مؤتمرا صحفيا أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة إن هناك أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "نشأت الوحيدي" منسق لجنة الأسرى في سجون الاحتلال -في بيان ألقاه خلال المؤتمر- إن هناك أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 500 أسير معتقلون بقرارات إدارية، و9 نواب من البرلمان الفلسطيني، و290 طفلا، و2600 مرضى، بينهم 30 مصابون بأمراض خطيرة، ويحتاجون إلى الرعاية الطبية متهما إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى.

وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون، والمهتمين بحقوق الإنسان، بالمشاركة في تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موجها التحية إلى الأسير "خضر عدنان" المضرب عن الطعام منذ أكثر من 50 يوما.

وكان بان كي مون قد أعرب عن قلقه العميق بشأن التقارير المتعلقة بصحة وسلامة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، وحث السلطات الإسرائيلية، علي توجيه اتهامات له أو إطلاق سراحه، وهو ما يجب أن يشمل أيضا جميع السجناء الآخرين رهن الاعتقال الإداري، بما في ذلك أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني.