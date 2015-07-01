الحكومة المصرية تقر قانون مكافحة الإرهاب وترفعه للسيسي

رئيس الحكومة المصرية – إبراهيم محلب

أقرت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب قانوني مكافحة الإرهاب والانتخابات, وأشارت إلى أنها سترفعهما إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصادقة عليهما .

كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب في مصر، قد اشار في وقت سابق إلى أنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الوزراء خلال اجتماعه (الأربعاء)، في استجابة فورية لدعوة السيسي بتعديل القوانين الحالية ووضع تشريعات جديدة من أجل القضاء على الإرهاب.

وكان السيسي قد وجّه خلال مشاركته في تشييع جنازة النائب العام هشام بركات بضرورة تعديل القوانين ، قائلا إن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين».