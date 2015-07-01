الأمن يقتل 13من قيادات الإخوان خلال اجتماع لهم

البرلماني والمحامي – ناصر الحافي

قالت مصادر الإخوان المسلمين إن قوات الأمن قتلت 13من قيادات الجماعة العزل خلال وجودهم في أحد المنازل في مدينة السادس من أكتوبر، وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى المحامي والبرلماني ناصر الحافي ، وعبد الرحيم محمد وطاهر إسماعيل، وأشارت المصادر إلى أن قتل قيادات الجماعة تم خلال اجتماع لجنة المعتقلين و كفالة أسر الشهداء.

كانت وكالة رويترز للأنباء قالت إن مصادر أمنية إن قوات الشرطة المصرية قتلت تسعة "مسلحين" في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة يوم الأربعاء عندما اقتحمت وكرا كانوا يختبئون فيه. وأضافت أن هؤلاء بادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم مما أدى إلى سقوطهم قتلى .