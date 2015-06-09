هيومن رايتس: السيسي ارتكب "انتهاكات سافرة"

الناشطة اليسارية شيماء الصباغ

قالت منظمة"هيومن رايتس وتش" إن النظام المصري منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم،ارتكب انتهاكات سافرة ضد معارضيه

وأشارت المنظمة في تقرير لها صدر الاثنين أن النظام المصري يضمن ما وصفته ب"الإفلات شبه الكامل من العقوبة" لقوات الأمن.

كما انتقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من "القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية" في مصر تحت حكم السيسي.

ورصد التقرير عددا من الحالات التي تشير إلى "عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن على القتل الجماعي للمتظاهرين" الذي أعقب عزل مرسي، مشيرة إلى مذبحتى رابعة والنهضة ، وكذلك مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ .

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري (معين من قبل الحكومة )، أن 2600 شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت إقالة مرسي بينهم 1250 من أنصار الرئيس الإسلامي و700 من قوات الأمن.

وأطاح الجيش بأول رئيس منتخب من منصبه في 3 يوليو 2013 بانقلاب قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وأدانت المنظمة قانون التظاهر المثير للجدل الذي تم بموجبه حبس عشرات من النشطاء الشباب بينهم رموز ثورة 2011.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "حكومة السيسي تتصرف كما لو كان إعادة الاستقرار يتطلب جرعة قمع غير مسبوقة منذ عقود لكن العلاج على وشك أن يقتل المريض".