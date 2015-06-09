مرصد حقوقي: مقتل 139 بالسجون منذ تولي السيسي

التقرير رصد مقتل 269 داخل السجون منذ 30 يونيو

قالت وحدة الرصد و التوثيق بالمرصد المصري للحقوق و الحريات إن 269 شخصاً قتلوا بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى أول يونيو الجاري, بينهم 139 شخصاً قتلوا خلال عام حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المرصد -في تقريره الصادر أمس تحت عنوان "المقابر الرسمية .. القتل خارج إطار القانون "- أن العامين الماضيين شهدا تحولا كبيرا في أعداد الوفيات بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة من ناحية أعداد المتوفيين، وحالات التعذيب حتي الموت.

ورصد التقرير تفاصيل مقتل الـ 269 شخصاً؛ حيث قتل بداخل أماكن الاحتجاز من 30 يونيو وحتى الآن 177 شخصاً, بينما قتل بداخل السجون 102 حالة .

ووثق المرصد مقتل 150 شخصا داخل أقسام الشرطة, ومقتل 6 بداخل محاكم ونيابات، ومقتل شخصين بداخل السجون العسكرية, ومقتل شخصين بداخل دور الرعاية, ومقتل 130 شخصاً بداخل أماكن الاحتجاز في عهد تولى المستشار عدلي منصور رئاسة الدولة.

كما رصد المركز مقتل 139 شخصاً بداخل أماكن الاحتجاز منذ تولي المشير عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر وحتى الآن.

أما في عهد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وحتى إقالته -بحسب التقرير- فقد قتل بداخل أماكن الاحتجاز 231 شخصاً, فيما قتل قتل 38 شخصا في عهد وزير الداخلية الحالي اللواء مجدى عبد الغفار بداخل أماكن الاحتجاز .

وأوضح التقرير أن سلطات الأمن المصرية نفذت سياسة ممنهجة فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للنظام العسكري في مصر بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث منذ أحداث 30 يونيو2013 ، وحتي الآن، وأدت هذه السياسية الممنهجة في الاعتقال الي إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة و التي أصبحت لا تتسع بسبب أعداد المعتقلين، وانتهاج الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري في مصر .

وأكدت وحدة الرصد و التوثيق أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسدياً ومعنوياً بشكل تدريجي. فقد أراد النظام العسكري في مصر أن يتحول المعتقلين المعارضين للنظام العسكري في السجن إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأي صلة، كائنات مفرّغة من كلّ محتوى إنساني وتشكّل عبئاً على نفسها وعلى شعبها.