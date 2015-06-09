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عز الدين الأصبحي: جرائم الحوثي ضد اليمن لا توثق

9/6/2015
  عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني

شدد وزير حقوق الإنسان اليمنى عز الدين الأصبحي، على أن ما يجري في اليمن  من جرائم لا توثق ، بل يغطى على تلك الجرائم بخطابات سياسية مضللة.

وقال "نحن مع القوى الوطنية الجادة لاسترداد الشرعية باليمن، ولسنا مع العصابات التي سرقت السلطة، والقوى الدوليـة إلـى إحقاق الحـق في اليمن ومعاقبة العصابات التي تنتهك الحريات.

وأشار إلى أن ما يحدث في اليمن يعد أكبر عملية انتهاكات ممنهج ضد الإعلامين الذين تستخدمهم جماعة الحوثي كدروع بشرية، فيما تم إغلاق القنوات والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة العالمية الإسلامية للمحامين الذي عقد الثلاثاء في تركيا من أجل تعزيز الشرعية واسترداد حقوق الشعب اليمنى عقب انقلاب جماعة الحوثي على السلطة.

ونوه الأصبحي إلى أن منازل السياسيين المعارضين لإنقلاب الحوثي، تتعرض للاستهداف بالأسلحة الثقيلة بل والقري المحيطة بتلك المنازل رغم الكثافة السكنية بها.

ووصف وزير حقوق الإنسان الوضع الراهن بأنها مرحلة تغير تاريخي لفضح جرائم عنصرية.
وعن مؤتمر جنيف أكد أن الحكومة اليمنية ستذهب إلى اللقاء من أجل التشاور لا التفاوض ولا المقايضة على حق الشعب اليمنى في استرداد حريته.

واعترف بأن هناك أخطاء ارتكبت من قبل مسئولي اليمن بعد الثورة تتمثل في التساهل والسماح للمجرمين بالإفلات من العقاب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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