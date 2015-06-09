تنظيم الدولة يسيطر على محطة كهرباء غرب سرت

تنظيم الدولة يعلن سيطرته على محطة كهرباء غرب سرت الليبية

قال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان له اليوم إن مقاتليه سيطروا على محطة للكهرباء غرب مدينة سرت الليبية.

وذكر البيان أن من سماهم جنود الخلافة قاموا "باقتحام المحطة البخارية التي يتخذها مرتدو فجر ليبيا مقرا لهم غربي مدينة سرت من عدة محاور وبكافة أنواع الأسلحة ثم السيطرة عليها بحول الله وقوته وبهذا أصبحت مدينة سرت محررة بالكامل."

ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من سرت، وهي مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتقع على بعد 450 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة طرابلس. ونفذ قوات فجر ليبيا التابعة للمؤتمر الوطني في طرابلس بعملية عسكرية واسعة للسيطرة على سرت.